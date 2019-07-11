Нур-Султан, , 13:50 — REGNUM

Казахстан находится в аутсайдерах среди 140 стран мира по качеству автомобильных дорог. Об этом 11 июля заявил заместитель председателя агентства Казахстана по противодействию коррупции Олжас Бектенов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, по итогам 2018 года Казахстан занял 106-е место среди 140 стран. Он не уточнил, каком именно рейтинг имеется в виду. Бектенов считает, что низкие позиции республики в рейтинге качества автомобильных дорог связаны с коррупцией.

Заместитель главы антикоррупционного ведомства отметил, что за последние 3,5 года в сфере строительства дорог пресечено около 100 коррупционных правонарушений. Отметим, ежегодный рейтинг качества автомобильных дорог составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня директора ТОО «Казахдорстрой» приговорили к штрафу в размере 30 млн тенге ($78 тыс. по курсу на 4 июня 2019 года) за дачу взятки главе проверяющей компании «Жол лаборатория».

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