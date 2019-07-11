Калужская область, , 13:43 — REGNUM

О некачественном лечении пациента в Калужской области рассказала его супруга на личном приёме председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, которое он провёл в Москве совместно с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы Леонидом Рошалем и членами союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата». Как сообщила 11 июля официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в одной из калужских больниц мужчине был причинен вред здоровью, из-за которого он стал инвалидом.

В частности, заявительница обжаловала действия следователей и считает, что в рамках уголовного дела необходимо привлечь к уголовной ответственности калужских врачей, проводивших операцию ее супругу в 2009 году.

Леонид Рошаль и Александр Бастрыкин поинтересовались, требуется ли какая-либо медицинская помощь, на что заявительница сообщила об отсутствии жизненно необходимых лекарствам.

Председатель СК России поручил подготовить обращение к руководству Минздрава России с просьбой помочь со своевременным лекарственным обеспечением. Также глава ведомства дал указание принять ряд управленческих решений в отношении сотрудников регионального следственного управления, не принявших должных мер по обращению женщины.

На приём к Александру Бастрыкину приехали 17 граждан из Владимирской, Волгоградской, Калужской, Московской, Ростовской областей, а также ряда других регионов. Расследование дел, ставших предметом обсуждения, председатель Следственного комитета России взял под личный контроль.