Махачкала, , 13:48 — REGNUM

Многократный чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы РФ («Единая Россия») Анатолий Карпов сегодня, 11 июля, прилетает в Дагестан. Визит международного гроссмейстера в северокавказскую республику станет первым за последние 15 лет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе шахматной школы города Махачкалы.

У титулованного спортсмена в Дагестане запланированы встречи с руководством республики и мэрами Махачкалы и Дербента, посещение шахматных учреждений, а также открытие мемориальной доски государственному и общественному деятелю, основателю махачкалинского Дома шахмат Гамзату Гамзатову. Кроме того, гроссмейстер проведёт сеанс одновременной игры с юными шахматистами.

Напомним, предыдущая поездка Карпова в Дагестан состоялась в 2004 году. Тогда он принял участие в открытии в Махачкале Дома шахмат, на базе которой функционирует муниципальная спортивная школа по шахматам имени Анатолия Карпова.

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