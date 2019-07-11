Хараре, , 14:04 — REGNUM

Работники государственного сектора в Зимбабве во вторник, 9 июля, отклонили правительственное предложение о выплате в размере 180 миллионов долларов Зимбабве (21 миллион долларов США) в качестве дополнительной оплаты за период с июля по декабрь. Рабочие сочли предложение неадекватным перед лицом растущей инфляции, передает VOA Africa со ссылкой на заявление представителя профсоюза.

Томас Музондо, заместитель председателя Совета «Apex», группы профсоюзов государственного сектора, заявил агентству Reuters, что правительство предложило, чтобы каждый из 309 000 государственных служащих дополнительно получал 97 долларов Зимбабве (11,28 долларов США) в месяц.

Эта сумма позволит купить менее 20 литров бензина. Самый низкооплачиваемый государственный служащий зарабатывает 430 долларов Зимбабве в месяц, что достаточно для покупки автомобильных шин.

«Мы полностью отклонили это предложение, чтобы они [правительственные переговорщики] вернулись к своим руководителям для дальнейших консультаций», — сказал Музондо Reuters.

«Это была пустая трата времени», — добавил он.

Музондо сказал, что полный состав совета «Apex» должен был встретиться в столице Хараре в среду, чтобы принять решение о своем следующем шаге.

Жители Зимбабве недовольны тем, что годовая инфляция величиной примерно в 100% свела на нет ценность их заработной платы и сбережений, напомнив об ужасах гиперинфляции в 2008 году. Надежды на то, что при президенте Эммерсоне Мнангагве уровень жизни улучшится, не оправдались, сообщают журналисты.

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