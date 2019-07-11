Нур-Султан, , 13:29 — REGNUM

Полицейские Восточно-Казахстанской области задержали 14 человек по подозрению в незаконном обращении родиолы розовой («золотого корня»). Об этом сообщили в областном департаменте полиции.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках рейдерских мероприятий в Зайсанском районе была задержана группа лиц, у которых обнаружены и изъяты 42 мешка «золотого корня», которые занесены в Красную книгу как редкий исчезающий вид.

В департаменте уточнили, что в настоящее время проходит экспертиза, которая должна выявить действительное название растения. После экспертизы будет установлен ущерб, нанесенный государству.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Тюлькубасском районе Туркестанской области Казахстана прошел фестиваль тюльпанов. Именно в этом районе произрастает большое количество тюльпанов Грейга, занесенных в Красную книгу.

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