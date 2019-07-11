Курган, , 13:29 — REGNUM

В Курганской области за первое полугодие 2019 года 337 подростков совершили 749 самовольных уходов уходов с места жительства. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года уменьшилось число побегов из детских домов области, а также из социально-реабилитационных центров и приютов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Курганской области.

Вместе с тем растет число самовольных уходов, совершенных детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, обучающимися в организациях среднего профессионального образования, законные интересы которых представляют органы опеки и попечительства, отмечают сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Курганской области.

Основные причины уходов из дома — нежелание подчиняться требованиям родителей, опекунов, воспитателей, противопоставление себя обществу, асоциальное поведение. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, предпочитают вести самостоятельный образ жизни, гулять на улице неограниченное время, навещать своих знакомых и родственников без предупреждения.

При получении заявления об исчезновении несовершеннолетнего сотрудниками полиции незамедлительно принимаются меры к его розыску. Местонахождение 231 несовершеннолетнего сотрудниками полиции Зауралья установлено в течение первых суток с момента подачи заявления о розыске, еще 85 подростков обнаружены в течение последующих вторых и третьих суток.

Полицейские предупреждают, что за несвоевременное обращение с заявлением о пропаже детей родители и опекуны несут административную ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию»). С начала 2019 года 77 родителей и опекунов в Курганской области предупреждены об ответственности по данной статье и привлечены штрафу.

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