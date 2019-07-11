Тулун, Иркутская область, , 13:13 — REGNUM

Добровольцы Волонтерского штаба «Молодой Гвардии Единой России» по ликвидации последствий наводнения в Тулуне Иркутской области оказывают частную помощь, а также занимаются расчисткой завалов.

Согласно последним данным, уже свыше 1,5 тысячи семей получили адресную помощь, расчищены социально важные объекты, а именно школа, насосная станция и автомобильные дороги. Проведена уборка территорий порядка 40 частных домов. Всего было вывезено около 100 грузовиков с мусором, выдано порядка 50 тонн бутилированной воды. Каждый день развозится гуманитарная помощь по 460 адресам.

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«Случившееся в Иркутской области горе мало кого оставляет равнодушным, трагедия объединила и сплотила людей. Отряды добровольцев с первых дней помогают жителям, я лично нахожусь до настоящего времени в Волонтерском штабе вместе с 150 добровольцами, которые приехали со всей России. Буквально вчера оказали психологическую помощь пенсионеру, который все это время спал на крыше своего рухнувшего от паводка дома. Он был в шоковом состоянии, не понимал, что произошло. Его сразу же отвели в пункт временного размещения и взяли под шефство. Сегодня по адресной заявке молодогвардейцы помогли семье Калиновских, в которой проживает беременная женщина вместе со своим маленьким ребенком и мамой-пенсионеркой., отрабатывая заявку на оказание адресной помощи, помог вскрыть прогнивший пол и положить новые доски. Таких историй очень много, мы стараемся не оставить никого один на один с этой ужасной трагедией», — рассказал