Москва, , 12:57 — REGNUM

Правительство РФ выделит 2,3 млрд рублей на ликвидацию последствий паводков в Иркутской области, сообщил 11 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Медведев пояснил, что деньги будут направлены из резервного фонда.

«Мы уже выделили с вами 662 млн рублей, которые в регион пришли, и, соответственно, распределены», — напомнил глава правительства.

Он поручил максимально быстро помочь людям в сложной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами стихии в Иркутской области стали 25 человек. Судьба ещё 11 человек остаётся неизвестной. За медицинской помощью обратились 3298 человек.

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