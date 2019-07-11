Москва, 11 июля 2019, 12:57 — REGNUM
Правительство РФ выделит 2,3 млрд рублей на ликвидацию последствий паводков в Иркутской области, сообщил 11 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
Медведев пояснил, что деньги будут направлены из резервного фонда.
«Мы уже выделили с вами 662 млн рублей, которые в регион пришли, и, соответственно, распределены», — напомнил глава правительства.
Он поручил максимально быстро помочь людям в сложной ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, жертвами стихии в Иркутской области стали 25 человек. Судьба ещё 11 человек остаётся неизвестной. За медицинской помощью обратились 3298 человек.
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