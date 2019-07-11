Тяньцзинь, Китай, , 12:45 — REGNUM

Сотрудники таможни города центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая изъяли 1550 инъекций на основе экстракта человеческой плаценты с начала 2019 года, сообщает 11 июля агентство Синьхуа.

Общий объем изъятых инъекций составил 3100 мл Все они ввозились в Китай посредством почтовых отправлений и личного багажа. Инъекции экстракта человеческой плаценты являются биологическим продуктом, который крайне популярен среди тех, кто верит в его целебные и омолаживающие свойства.

В последние годы он стал набирать популярность и в Китае, в связи с чем многие пытаются ввести его нелегально из других стран, преимущественно — из Японии. Власти Китая не пускают в страну биоматериал, не имеющий санитарных сертификатов, а также предупреждают, что инъекции могут содержать в себе ВИЧ и гепатит.

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