Магас, , 12:42 — REGNUM

Прокуратура Ингушетии выявила 30 сайтов, торговавших фиктивными документами. В сети интернет они предлагали всевозможные документы об образовании, выполненные на бланках государственного образца — от школьных аттестатов до дипломов любого вуза или профессионального колледжа России, сообщили ИА REGNUM 11 июля в прокуратуре региона. Стоимость услуги за фальшивые дипломы составляла от 15 до 50 тыс. рублей.

По требованию надзорного органа, Роскомнадзор заблокировал эти сайты. В прокуратуре отметили, что спросом услуги мошенников пользовались немалым. С помощью поддельного диплома, в частности, попал на работу даже экс-руководитель Центра противодействия коррупции, пишет «Российская газета».

Как сообщила изданию помощник прокурора Назрановского района Залина Котиева, подлог был вскрыт при расследовании громкого уголовного дела, по которому бывший полицейский проходил фигурантом. В 2004 году он представил подложную академическую справку о пятилетнем обучении на заочном отделении открытого социального университета города Москвы при поступлении на 6-й курс юридического факультета. Спустя год с помощью липовой справки злоумышленник получил вполне законный диплом юриста.

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