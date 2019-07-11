Пекин, , 12:36 — REGNUM

Прямой пассажирско-грузовой маршрут открылся между островом Пинтань провинции Фуцзянь в Китае и тайваньским городом Гаосюн через Тайваньским проливом, сообщает 11 июля агентство Синьхуа.

Пассажирско-грузовое судно «Хайся», которое отправилось в плавание из порта Пинтань около 10:00 по местному времени 11 июля способно перевозить на себе 700 пассажиров, а также грузы на колесной базе.

За 4,5 часа судно пройдет расстояние 178 морских миль, прежде чем доберется до места назначения. Свое первое плавание судно совершила из Пинтаня в тайваньский Тайчжун 30 ноября 2011 года, открыв первый прямой пассажирский маршрут между Китаем и Тайванем. Второй маршрут был открыт между Пинтанем и Тайбэем в октябре 2013 года.

При этом, в феврале текущего года между Пинтанем и Гаосюном была покрыта прямая паромная переправа, поезда по которой в одну сторону занимает восемь часов.

Более 900 тыс. пассажиров ежегодно перемещаются между Пинтанем и портами Тайваня посредством прямых маршрутов, которые были запущено в 2011 году. Остров Пинтань находится в 126 км от Тайваня. Через него развивалась вся торговля между материковой частью Китая и Тайванем.