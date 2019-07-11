Триполи, , 12:45 — REGNUM

Ливийские власти во вторник, 9 июля, позволили по меньшей мере 100 мигрантам выйти из центра содержания мигрантов в Триполи, который подвергся авианалету на прошлой неделе. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Официальные лица в центре для содержания мигрантов сообщили, что приняли данное решение после того, как беженцы начали акцию протеста из-за того, что их не включили в список эвакуации Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR).

Только 55 мигрантов были в списке эвакуации UNHCR, сказал местный чиновник, который просил не называть его имени.

«Мы открыли ворота и отпустили их», — заявил он журналистам, рассказав, что с ними вышли и другие, по меньшей мере еще 50 человек.

Житель Таджура, района на окраинах Триполи, рассказал, что видел, как мигранты вышли из центра временного содержания. Было непонятно, куда они направились.

Как передавало ИА REGNUM, авиаудар по центру для беженцев в Ливии был нанесен во вторник, 2 июля, после того как международные организации осудили войну.

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