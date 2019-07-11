Южно-Сахалинск, , 12:33 — REGNUM

Нуждающиеся семьи Сахалинской области, чьи дети по тем или иным причинам не смогли попасть в ясли, с июля стали получать дополнительные выплаты в размере прожиточного минимума, который в регионе во втором квартале 2019 года составлял 14 536 рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Условием получения нового пособия, введённого врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко, является величина дохода семьи, не превышающая 21 391 рубля на человека (включая ребёнка). Пособия выплачиваются на первого или второго ребёнка в семье до тех пор, пока он не получит место в яслях или ему не исполнится три года.

Сам глава региона прогнозирует, что получателей новой меры поддержки на Сахалине и Курилах окажется много, только в 2019 году планируется предоставить выплату около тысячи сахалинских семей. Финансирование новой мер социальной поддержки из областного бюджета составит 88,5 миллионов рублей. Пособие будут выплачивать до тех пор, пока малыш не получит место в яслях или пока ребенку не исполнится три года.

Ранее Валерий Лимаренко пообещал, что проблема нехватки мест в детских садах и ясельных группах в Сахалинской области будет полностью закрыта к 2021 году. Как сообщает АСТВ.ру, такое заявление он сделал на встрече с активистками регионального отделения «Союза женщин России».

По данным «Сахалин.инфо», в ближайшие годы в регионе будет создано 970 новых ясельных мест, из них до конца 2019 года — 135 в селе Тунгор и Южно-Сахалинске. В 2020 году 95 ясельных мест будет создано в сёлах Новое Макаровского района и Ильинском, в 2021 — 480 ясельных мест в Дальнем, Южно-Сахалинске, Головнино (о. Кунашир) и Раздольном. На 2022 год запланировано введение в эксплуатацию 165 ясельных мест в Соловьёвке, курильских сёлах Китовом и Горячие Ключи. Ещё 140 ясельных мест будут созданы в 2023 году в Южно-Курильске, Отрадном и Охе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2019 года по инициативе Валерия Лимаренко в регионе введён ряд новых мер социальной поддержки. В частности, семьи с тремя детьми получили возможность взять ипотеку под 0%, а семьи с четырьмя и более детьми — социальную выплату до 7 млн рублей на приобретение или строительство жилья. Кроме того, за рождение первенца женщинам Сахалинской области выплачивается материнский капитал размером 54 тысячи рублей, студенческим семьям — более 57 тысяч рублей, а женщинам в возрасте от 19 до 25 лет — 150 тысяч рублей.