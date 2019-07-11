Мбабане, , 12:18 — REGNUM

Власти Эсватини запретили конкурсы колдовства и магических заклинаний, передает информационное агентство AFP со ссылкой на заявление правительства.

«Любой, кто будет продолжать заниматься какой-либо деятельностью, связанной с колдовством, столкнется с законом», — заявил представитель правительства Перси Симелэйн.

Жители страны, ранее известной как Свазиленд, не должны быть «подвержены незаконным и странным практикам», добавил он.

Отмечается, что ближайшее соревнование, на котором колдуны должны были соревноваться в своих навыках, было запланировано на выходные.

Газета The Times of Swaziland процитировала пожилого народного целителя по имени Африка Гама, который рассказал, что соревнование было организовано гражданином Демократической Республики Конго.

Гама, который утверждал, что он давно был традиционным целителем, рассказал, как он принимал участие в аналогичном соревновании при короле Собхузе II, который умер в 1982 году, сообщает газета.

Гама добавил, что решение запретить запланированный на выходные конкурс было правильным, поскольку он не был организован должным образом.