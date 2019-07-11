Иркутск, , 11:59 — REGNUM

В Иркутской области житель деревни Рудовка попал под уголовное преследование за призывы экстремистского характера. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 11 июля, 25-летний молодой человек был задержан стражами порядка в Жигаловском районе региона.

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Операцию по задержанию проводили оперативниками центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области совместно со специалистами экспертно-криминалистического центра и следователями следственного комитета региона.

По версии сыщиков, молодой человек через социальные сети публично призывал пользователей к экстремизму. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года за публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, а также за оправдание терроризма был осуждён житель Кизлярского района Дагестана. Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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