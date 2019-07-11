Кизлярский район, Дагестан, , 11:45 — REGNUM

Следственные органы устанавливают обстоятельства трагедии в Кизлярском районе Дагестана, где в результате пожара погибли три человека. Причиной смерти людей, по предварительным данным, стало отравление продуктами горения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР по Дагестану.

Напомним, одноэтажный жилой дом в селении Крайновка Кизлярского района загорелся сегодня, 11 июля, примерно в 00:30. При пожаре погибли 63-летний мужчина и двое его внуков семи и девяти лет. Площадь возгорания, по информации МЧС, составила порядка 100 кв. м.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в городе Махачкале при пожаре в частном двухэтажном доме погибла 14-летняя девочка. Двое членов её семьи, в том числе брат-подросток, были госпитализированы с ожогами. Следственный комитет Дагестана по данному факту возбудил уголовное дело.

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