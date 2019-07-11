* запрещённая в России организация

Могадишо, , 11:29 — REGNUM

В Сомали казнили троих членов террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых признали виновными в нападении на гостиницу в столице Могадишо. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на свой источник.

По данным источника, казнь была проведена через расстрел. Боевики были осуждены военным судом 30 мая 2018 года.

«Их обвинили в причастности к «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и к участию в атаке на отель «Nasahablod Two», — сообщил источник.

Напомним, что по меньшей мере 18 человек погибли и 48 получили ранения, когда боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) штурмовали отель «Nasahablod Two» 28 октября 2017 года.

«Аш-Шабаб» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.