Махачкала, , 11:22 — REGNUM

Внеплановые проверки торговых и развлекательных центров Дагестана, инициированные с марта 2018 года, выявили несоответствие большинства из них нормам противопожарной безопасности. Однако после надзорных мероприятий владельцы объектов стали охотнее исполнять соответствующие требования. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказал замначальника главного управления МЧС Дагестана — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Эльдар Хамавов.

Напомним, в марте 2018 года, после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово, президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проверить на безопасность все торговые и развлекательные центры страны. МЧС и другие надзорные ведомства провели внеплановые проверки по всей России.

«Когда мы начали проверки, около 90% торговых и развлекательных центров, кинотеатров в Дагестане не соответствовало установленным требованиям безопасности. Сегодня в республике процент выполнения противопожарных мероприятий уже составляет около 70−80. После надзора, после всех наших проверок, эти мероприятия, какими бы они ни были для предпринимателей затратными, стали выполняться», — разъяснил Эльдар Хамавов.

При выявлении нарушений противопожарной безопасности в отношении виновных лиц применяются штрафные санкции. Как заметил собеседник, все торговые и развлекательные центры на территории Дагестана в своё время прошли через эту меру ответственности. При системном неисполнении требований государственного пожарного надзора юридическому лицу грозит приостановление деятельности по решению суда.

Тяжело в учении, легко в бою

Привычной практикой в Дагестане также становится проведение в торговых и развлекательных центрах пожарно-тактических учений. В ходе этих профилактических мероприятий прежде всего отрабатываются и совершенствуются действия персонала учреждения при ЧС. Работников обучают тому, как приступать к тушению пожара первичными средствами и проводить эвакуацию людей. При тренировках создаётся ситуация, максимально приближенная к реальной при возникновении пожара.

«Учения, которые мы проводим, дают определённый положительный эффект. Персонал учреждений и городские службы теперь знают, что делать при возникновении пожара, действуют чётко и слаженно. Хозяева комплексов сперва с неохотой принимали наши предложения провести тренировки на их объектах, а теперь благодарят, потому что мы открываем им глаза на имеющиеся проблемы. Никто из них не хочет участи «Зимней вишни», — рассказал заместитель начальника ГУ МЧС Дагестана по государственной противопожарной службе Мартин Маммаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 1 февраля 2019 года в дагестанском городе Кизляре загорелись два трёхэтажных торговых центра «Планета люкс» и «Союз». Первый из них выгорел полностью и, как пояснили в мэрии, не подлежит восстановлению. Незначительные повреждения также получили несколько магазинов, расположенных рядом с торговыми центрами. В результате происшествия никто не пострадал, поскольку людей в зданиях на момент пожара не было.