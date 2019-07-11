Нью-Дели, , 11:16 — REGNUM

Коллегия судей Высокого суда Дели отклонила коллективную петицию, авторы которой просили направить в Центр запрос о разработке закона, регулирующего супружеские отношения. В частности, авторы этой петиции просили признать супружеское изнасилование основанием для расторжения брака в Индии.

Судебная коллегия, возглавляемая главным судьей Д.Н. Пателем и судьей К. Харишанкаром, приняла решение, что суд не может давать указания правительству страны издавать и разрабатывать законы.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в данном ходатайстве также требовалось определить надлежащее наказание за совершение данного преступления. От имени заявителя выступил адвокат Ануджа Капур, который заявил, что в этом отношении в настоящее время в стране происходят серьезные нарушения различных законов, а также основополагающих прав человека.

В настоящее время, согласно индусскому Закону о браке 1955 года, мусульманскому персональному праву, Специальному закону о браке 1954 года, изнасилование в браке не является поводом для развода.