Реймс, Франция, , 11:05 — REGNUM

Пациент госпиталя Реймса (Франция) Венсан Ламбер, приковавший к себе внимание мировой прессы из-за дискуссии об эвтаназии, скончался утром 11 июля, пишет газета ABC.

О смерти 42-летнего Ламбера сообщили его близкие родственники. Мужчина находился в вегетативном состоянии одиннадцать лет после аварии, пережитой в 2008 году. Он был парализован и не мог говорить. 28 июня верховный суд Франции вынес окончательное решение о прекращении медицинских мер, поддерживающих его жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, дело Ламбера вызвано широкий резонанс во Франции и за рубежом. Его родители, по религиозным причинам отвергающие эвтаназию, обращались в суды Франции и Европейский суд по правам человека, а также к главе государства Эммануэлю Макрону, прося продлить жизнь своего сына. В июне они проиграли эту юридическую борьбу.

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