Москва, , 10:57 — REGNUM

Массовые кровопролитные столкновения на национальной почве в настоящее время в России невозможны, считают 64% граждан. Допускают такую возможность 31%. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Стоит отметить, что о невозможности кровопролития на национальной почве в том месте, где они живут заявили 83% опрошенных. Допускают — лишь 15%.

О массовой драке жителей пензенского села Чемодановка с цыганами и о последующем народном сходе против цыган знают 32%. Большинство из них узнали об инциденте через СМИ.

Внимательно следили за тем, как развивались события 7% граждан РФ. Ничего не знают о массовой драке цыган и сельских жителей 62% респондентов.

Опрос проведен 27 июня — 4 июля 2019 года. Опрошены 1608 человек старше18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка произошел массовый конфликт, в ходе которого пострадали пять человек, один из них умер в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Развитие сюжета: Цыгане… Что делать?