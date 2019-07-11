Нью-Дели, , 10:57 — REGNUM

Национальная федерация железнодорожников Индии выступила с критикой нового бюджета страны. По мнению федерации, союзный бюджет страны на 2019−20 ф.г. раскрыл намерения правительства «агрессивно проводить корпоратизацию и приватизацию железных дорог».

Официальны представители федерации железнодорожников заявили, что готовы начать массовые акции протеста по всей стране в том случае, если правительство будет игнорировать их просьбы приостановить приватизацию железных дорог.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», ранее министр финансов страны Нирмала Ситхараман заявила, что в сфере железнодорожного транспорта должно происходить сотрудничество государственного и частного секторов. По ее мнению, это приведет к более быстрому развитию производства подвижного состава, а также увеличению скорости доставки грузов.

Стоит отметить, что первые митинги и акции протеста против приватизации проходят с 10 по 12 июля по всей стране.