Париж, , 10:48 — REGNUM

Девятнадцать сотрудников французской компании France Télécom лишили себя жизни, предположительно, из-за невыносимой психологической обстановки на работе. Теперь суд должен решить, виновны ли в их гибели семь бывших менеджеров компании, передает немецкий канал n-tv 11 июля.

В августе 2009 года 28-летний сотрудник компании Николя Греновий покончил собой в рабочей униформе и оставив предсмертную записку: «Я больше не могу терпеть эту работу, а France Télécom плевать на это». Расследующий его гибель судья зафиксировал в своих документах «перегрузку работой, снижение заработной платы и ухудшение условий труда», а свидетели заявили, что Греновий незадолго до смерти похудел на 10−15 кг из-за невозможности есть во время рабочего дня.

Суд над семью руководителями France Télécom начался в мае 2019 года. Среди подсудимых — бывший глава компании Дидье Ломбард. Бывших менеджеров подозревают в том, что они целенаправленно создали атмосферу психологического террора в компании, чтобы избавиться от лишних сотрудников в условиях жесткой экономии. В 2008—2009 годах в рядах компании произошло 19 самоубийств и 12 попыток суицида. Восемь сотрудников заболели тяжелой депрессией.