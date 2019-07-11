Нью-Дели, , 12:44 — REGNUM

Число случаев самоубийств среди индийских крестьян продолжило расти, несмотря на правительственные инициативы по прощению их долгов. Об этом 10 июля сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Заместитель министра сельского хозяйства Индии Паршоттам Рупала, отвечая на вопросы членов нижней палаты парламента, сообщил, что прощение долгов не повлияло на число случаев суицида среди индийских фермеров. По словам чиновника, даже после проведенной в 2008 году беспрецедентной государственной программы аннулирования долгов крестьян на общую сумму более 750 млрд рупий (11 млрд долларов) случаи самоубийства среди представителей данной группы населения участились.

Согласно последним правительственным отчетам, число индийских фермеров, покончивших жизнь самоубийством, составило 5 650 в 2014 году и 8 007 в 2015 году.