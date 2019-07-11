Нью-Дели, , 11:28 — REGNUM

Правительство Индии выделит 10,2 млрд рупий (150 млн долларов) на борьбу с загрязнением воздуха в крупнейших городах страны. Об этом 10 июля сообщило индийское новостное издание Адж так.

Федеральный министр окружающей среды Пракаш Джавадекар заявил, что 102 крупных города Индии получат по 100 млн рупий (примерно 1,5 млн долларов) из федерального бюджета для реализации экологических программ. В частности, дополнительное финансирование получат Мумбаи, Бенгалуру, Хайдерабад, Патна, Лакхнау, Чандигарх, Варанаси. Сообщается, что местные ведомства уже подготовили индивидуальные стратегии по борьбе с загрязнением атмосферы.

Пракаш Джавадекар также подчеркнул, что при составлении бюджета на 2019/20 финансовый год правительство Индии уделило большое внимание экологическим инициативам, в том числе борьбе с загрязнением воздуха и сокращением площадей лесов. По словам министра окружающей среды Индии, кабинет министров во главе с Нарендрой Моди рассчитывает сократить уровень загрязнения атмосферы на 20−30% к 2024 году.