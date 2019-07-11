Куньмин, Китай, , 10:14 — REGNUM

Китайская куньминская международная выставка камней 2019 открылась 10 июля в столице провинции Юньнань городе Куньмин на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Участники из 24 стран и регионов мира, включая Италию, Германию, Шри-Ланку, Мьянму и Афганистан примут участие в шестидневном мероприятии. Более 2,8 тыс. павильонов и семь выставочных залов было обустроено на площади 65 тыс. кв. метров.

Более 50 форумов и лекций по темам ювелирного мастерства и современных технологий обработки камней пройдет за время выставки. Более 600 ювелиров также примут участие в недели культуры и искусства, которая стартовала 10 июля.

Юньнань является одним из первых районов Китая, который начал добычу и обработку драгоценных камней. На 2018 год объем производства в индустрии камней провинции Юньнань превысил 100 млрд юаней ($14,53 млрд), обеспечив 2 млн человек рабочими местами.