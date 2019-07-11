Берлин, , 10:13 — REGNUM

Половина населения Германии считает ислам вероятной угрозой для общества. К такому выводу пришли эксперты из Фонда Бертельсманна, регулярно проводящего «Мониторинг религий». Результаты последнего исследования опубликованы 11 июля.

87% опрошенных жителей Германии считают себя открытыми для других религий. Однако позитивное восприятие касается по большей части буддизма, различных ответвлений христианства, индуизма, иудаизма. 50% опрошенных в западной части Германии и 57% в восточной назвали ислам угрозой. Лишь 30% респондентов согласились с тем, что ислам может обогатить местную культуру.

«Очевидно, что многие люди в настоящее время рассматривают ислам не как религию, но прежде всего как политическую идеологию, и поэтому не применяют к нему религиозную терпимость», — объясняет Ясмин Эль-Меноуар, эксперт по религии из Фонда Бертельсманна.

«Хотя наше исследование показывает широко распространенный скептицизм по отношению к исламу, но он не обязательно является синонимом исламофобии», — добавляет она.