Токио, , 11:25 — REGNUM

10 июля министерство внутренних дел Японии опубликовало данные, согласно которым население Японии уменьшилось на 433 тысячи человек в 2018, и это стало самым большим снижением за всю историю. Население Японии падает уже 10-й год подряд, достигнув в 2009 году своего пика. По сообщению японской новостной газеты «Ёмиури Симбун», в 2018 родилась 921 тысяча детей, однако количество смертей составило почти 1,5 миллиона человек. Теперь население Японии составляет 124 миллиона 763 тысячи человек, и впервые за 23 года эта цифра опустилась ниже 125 миллионов.