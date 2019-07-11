Великий Новгород, , 10:04 — REGNUM

Памятник «Погибшим при защите Отечества» планируется установить на км 561+800 высокоскоростной автомагистрали М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в 2020 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе новгородского министерства культуры.

Установка памятника будет приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Министерство культуры Новгородской области «Эскизный проект памятника планируется выбрать на открытом всероссийском творческом мероприятии с привлечением широкого круга профессиональных скульпторов и/или архитекторов, а также студентов профильных учебных заведений, имеющих опыт в создании произведений монументального искусства»

Напомним, что по территории Новгородской области проходит участок магистрали М-11 потяжённостью 159 км. Его ввели в эксплуатацию в июне 2018 года.