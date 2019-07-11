Великий Новгород, 11 июля 2019, 10:04 — REGNUM
Памятник «Погибшим при защите Отечества» планируется установить на км 561+800 высокоскоростной автомагистрали М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в 2020 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе новгородского министерства культуры.
Установка памятника будет приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
С 1941 по 1944 годы на территории современной Новгородской области действовали Волховский и Северо-Западный фронты. За годы войны на новгородской земле погибли около 850 тыс. солдат и офицеров. Город Новгород находился под фашистской оккупацией 883 дня и был практически уничтожен: из 2346 жилых строений в городе осталось 40, были разрушены практически все дома, все больницы, школы и предприятия, памятники истории, культуры и архитектуры.
Напомним, что по территории Новгородской области проходит участок магистрали М-11 потяжённостью 159 км. Его ввели в эксплуатацию в июне 2018 года.