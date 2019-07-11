Ухань, Китай, , 10:03 — REGNUM

Первый прямой авиарейс был запущен из центрального китайского города Ухань до американского Нью-Йорка, сообщает агентство Синьхуа.

Первый рейс по маршруту, соединяющему столицу провинции Хубэй город Ухань с Нью-Йорком, вылетел из Международного аэропорта Тяньхэ Уханя в 20:30 по местному времени 10 июля.

Оператором выступает китайская авиакомпания China Southern Airlines. Новейший самолет Boeing 787−9 будет возить пассажиров между двумя городами трижды в неделю. Вылет из Уханя будет осуществляться каждую среду, пятницу и воскресенье, а вылет из Нью-Йорка — по понедельникам, вторникам и субботам.

Благодаря прямому рейсу время перелета между городами составит 14 часов, а цена поездки станет значительно ниже, отмечают эксперты. Ухань становится крупным транспортным хабом Китая в рамках инициативы «Пояса и Пути» и развития Экономического пояса реки Янцзы. Уже сейчас город имеет 198 внутренних и международных авиамаршрутов.