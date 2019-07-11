Аддис-Абеба, , 10:11 — REGNUM

Власти Аддис-Абебы объявили о том, что с сентября они начнут предоставлять бесплатную школьную форму и тетради всем ученикам в финансируемых государством школах. Общая стоимость помощи школьникам составит 10,4 млн долларов США, передает ВВС Africa.

По данным местных властей, помощь в столице получат 600 тыс. учеников. В настоящее время обучение в государственных школах бесплатное, но родители должны самостоятельно платить за форму и тетради. Это составляет примерно 17 долларов США на ученика, что является трудным для некоторых семей.

Правительством Эфиопии будет разработано четыре комплекта униформы: один для детей в детском саду, один для учащихся 1−4 классов, один для 5−8 классов и один для 9−12 классов.