Переславль-Залесский, Ярославская область, , 10:00 — REGNUM

Авторы проекта благоустройства Народной площади в Переславле-Залесском Ярославской области не посоветовались со специалистами национального парка «Плещеево озеро» при разработке плана озеленения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Национальном парке.

Народная площадь в Переславле

Список растений стал достоянием общественности несколько дней назад, когда документы по благоустройству площади появились на сайте госзакупок. Они сразу вызвали широкое обсуждение в Переславле. Больше всего жителей удивили планы высадить камыш (или рогоз) в количестве 700 штук на берегу реки Трубеж при том, что этих растений и так там много.

Камыш на берегу Трубежа

Специалисты национального парка также выражают недоумение по поводу представленного списка растений.

«Больше всего вопросов вызывают камыш (или рогоз) и калужница болотная. Это водные растения, сажать их надо в воду или совсем рядом с водой, чтобы корни могли дотянуться до воды. Когда нам представляли проект в прошлом году, вмешательство в зону берега Трубежа было минимальным. Озеленение, как и все остальное благоустройство, планировалось в основном в зоне Народной площади. Именно поэтому вопросов у нас как у представителей Национального парка в тот момент не возникло. Теперь же перед нами совершенно другой проект, в списке растений много травянистых видов, среди которых есть и интродуценты — это растения, которые не свойственны нашему региону. Например, мискантус китайский. Его родина — Дальний Восток и Китай, он достаточно теплолюбив. Мискантус надо укрывать, иначе при сильных морозах он может вымерзнуть. По смете планируется высадить больше 400 мискантусов. Неужели за ними будет обеспечен нужный уход? Для молинии голубой (274 штуки по смете — ИА Регнум) нужны кислые почвы, на берегу Трубежа таких условий нет,» — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Марина Андреева, заместитель директора Национального парка «Плещеево озеро» по научной работе.

Это не все замечания к списку растений, которые будут высажены на Народной площади и набережной реки Трубеж. Специалисты национального парка могли бы проконсультировать проектировщиков и рассказать, какие проблемы могут сопровождать посадку тех или иных растений, но к ним никто не обратился.

«Вот, например, мы видим в смете конские каштаны. В настоящее время те каштаны, которые растут в Переславле, сильно болеют. Высаживать молодые деревца нецелесообразно. Вредитель оказался очень устойчивым, пока специалисты-фитопатологи не могут с ним справиться. Разумнее было бы заменить каштаны на другие виды деревьев. Кроме того, вмешательство в реку Трубеж подлежит согласованию с Росрыболовством», — сказала Марина Андреева.

Народная площадь в Переславле-Залесском — один из победителей конкурса Минстроя по благоустройству малых городов и исторических поселений. В прошлом году Переславль выиграл грант в размере 75 миллионов рублей. Все работы должны завершиться к концу октября 2019 года. Переславль-Залесский уже попал в поле зрения ОНФ, который проводит мониторинг реализации проектов-победителей конкурса Минстроя — из переславского проекта ушли инвесторы и сроки реализации вызывают сомнения, так как конкурс по выбору подрядчика объявлен только 28 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: ОНФ опасается срыва благоустройства малых городов в Ярославской области