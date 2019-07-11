Москва, , 09:54 — REGNUM

Ряд онлайн-магазинов по продаже билетов планирует присоединиться к заявлению в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), в котором компанию «Яндекс» обвиняют в недобросовестной конкуренции. Об этом 11 июля сообщил «Коммерсантъ».

Это планируют сделать такие компании как Ticketland, Radario, Concert.ru, Intickets и BigBilet. Причиной стала кнопка (виджет) быстрой покупки билетов «Яндекс.Афиши», которая, как считают билетные операторы, забирает себе трафик не только у вышеназванных билетных сервисов, но даже у самих организаторов.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что 28 июня 2019 года сервис «Кассир.ру» подал соответствующую жалобу в ФАС. Его руководство тогда отметило, что «Яндекс» вскоре может стать монополистом на билетном рынке.

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