Пекин, , 09:52 — REGNUM

Мобильный поисковик «Young», специально предназначенный для подростков, был официально запущен компанией Chinaso Inc., сообщает 11 июля агентство Синьхуа.

Движок поисковой системы основан на технологии искусственного интеллекта и поддерживает работу с большими данными и алгоритмами глубокого обучения. Приложение способно отслеживать и блокировать вредный интернет-контент, включая насилие, порнографию и азартные игры, сообщили в компании.

Поисковое приложение также имеет функцию робота-компаньона. Пользователи смогут находить в интернете соответствующий их возрасту контент, а также ответы на их вопросы в любое время и в любом месте.

Если верить разработчикам, приложение глубоко анализирует возраст, пол и интересы пользователя, соответствующим образом отбирая для него качественные аудио, видео и анимацию.