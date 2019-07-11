Кызыл, , 10:05 — REGNUM

В Туве на празднике Наадым-2019 намерены установить рекорд, который войдёт в книгу Гиннеса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, 14 июля на фестивале тувинской баранины в местечке Тос-Булак будет приготовлен самый большой в мире национальный тувинский суп — кара мун.

«Впервые в мировой кулинарной истории будет приготовлен этот суп и в таком большом количестве — на приготовление уйдет более половины центнера бараньих потрохов, двух пудов далгана. Общий вес готового блюда с соусами должен превысить два с половиной центнера», — сообщили в пресс-службе.

Для фиксации рекорда и оформления необходимых документов для книги рекордов Гиннеса приглашены эксперты книги рекордов Сибири.

Варить суп будет многонациональная команда поваров во главе с вице-президентом Сибирской Федерации рестораторов и отельеров, знаменитым шеф-поваром Николаем Ильным. К приготовлению кара муна присоединится также глава республики Шолбан Кара-оол.

Блюдо будет предложено для дегустации гостям Фестиваля тувинской баранины.

«Отдельную его порцию экспресс-почтой доставят в Москву нашему знаменитому земляку — министру обороны России Сергею Шойгу», — сообщает портал «Тува.Азия».

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Коми ранее испекли гигантскую шаньгу — традиционное блюдо коми, диаметром в три метра. Шаньга представляет собой круглые открытые лепешки из теста с начинкой из картофеля. В Новосибирске для книги рекордов Гиннеса к 120-летию города изготовили самое длинное в России пирожное-суфле — более 90 метров.

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