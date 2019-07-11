Пекин, , 09:44 — REGNUM

Более 14,5 млн китайцев попали в черный кредитный список в связи с неисполнением судебных приказов, сообщает газета Legal Daily.

Нарушители судебных приказов теперь не смогут приобрести около 27,3 млн билетов на самолет и около 6 млн билетов на поезд, сообщили в газете, ссылаясь на статистику, опубликованную Верховным народным судом Китая.

Отметим, что Верховный народный суд Китая сотрудничает по данному вопросу с авиаперевозчиками и железнодорожными операторами. На паспорта и ID-карты нерадивых граждан теперь нельзя будет приобрести билеты.