Оренбург, , 09:41 — REGNUM

В Оренбургской области на скамье подсудимых окажутся трое сотрудников железной дороги. Они обвиняются в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Расследование уголовного дела завершилось, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте СК России.

Фигурантами уголовного дела стали прораб и электромеханик ПУ №5 Свердловской ДКРЭ, а также начальник района контактной сети Орской дистанции электроснабжения. По версии следствия, 8 декабря 2018 года бригада из семи работников Свердловской дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения — СП Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог — филиала ОАО «РЖД» прибыла на железнодорожную станцию Кувандык Оренбургской области для проведения ремонтных работ на перегоне «Дубиновка — Кувандык». Во время производства работ электромонтер-линейщик получил смертельную травму электрическим током.

Причиной гибели стала неудовлетворительная организация работ. По данным следственных органов, она выразилась в расширении зоны работ без выписки нового наряда-допуска, невыполнении работ и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работающих со снятием напряжения и заземления в части наложения заземляющих штанг, неприменение работником средств индивидуальной защиты вследствие необеспеченности ими работодателем.