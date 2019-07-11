Кейптаун, , 09:46 — REGNUM

Семья экс-президента ЮАР Нельсона Манделы запустила медиа-кампанию, чтобы «почтить наследство покойного политического лидера борьбы с апартеидом», передает CNN Africa.

Чтобы создать платформу «Mandela Media», семья Манделы сотрудничает с кино‑ и телевизионным продюсером Майклом Шугаром, владельцем компании «Sugar23», и рекламным агентством «DMA United». Под брендом «Mandela Media» будет разработан контент, посвященный «расовой интеграции, гендерному равенству, осведомленности о психическом здоровье и социальной справедливости».

«Мой отец всю жизнь боролся за свободу и равенство», — сказала старшая дочь Нельсона Манделы Маказиве Мандела.

«Моя семья и я очень рады сотрудничать с «Sugar23» в «Mandela Media». «Sugar23» и «DMA United» не только верят в ценности моего отца, но и невероятно увлечены тем, чтобы делиться этими убеждениями с людьми по всему миру через искусство, культуру и развлечения», — сказала она.

Мандела, занимавший пост первого президента ЮАР, умер в 2013 году в возрасте 95 лет.