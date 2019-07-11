Якутск, , 09:45 — REGNUM

Жители села Петропавловск в Якутии потеряв надежду на местную власть обратились к главе Якутии Айсену Николаеву с жалобой на отсутствие транспортного сообщения с административным центром Усть-Майского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Если ситуация не изменится, сельчане дойдут до президента РФ Владимира Путина.

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Авторы просят обратить внимание на бездействие руководства района и поселения. С января 2019 года начались перебои в движении пассажирского автобуса по маршруту Усть-Мая — Петропавловск — Усть-Мая. Между населёнными пунктами 9 км. До сих пор вопрос не решен — автоперевозчика нет.

Большая часть трудоспособного населения села работает в районном центре. Все социально-значимые объекты находятся там же. Жителям Петропавловска приходится добираться до работы, больницы и так далее на такси, а это 300 рублей только в одну сторону. Для работающих в месяц выходит более 12 тыс. рублей.

Кроме проблем с транспортом сельчане озвучили и отсутствие восстановительных работ на автодороге Усть-Мая — Петропавловск.

«Более двух месяцев не проводится грейдирование участка автомобильной дороги Усть-Мая — Петропавловск (9 км) ООО «Энерготэк», которое обслуживает данный участок дороги. Как производится оплата по исполнению контракта, если работы не исполняются? «Энерготэк» заключил муниципальный контракт с МО «Петропавловский национальный наслег» на содержание внутрипоселковых дорог, и до сих пор не приступил к исполнению контракта. Просим вас по всем пунктам, ужесточить контроль за государственными и муниципальными контрактами. Надеемся, что данное обращение не останется без внимания. В случае не принятия мер, вынуждены будем обратиться к президенту Владимиру Путину», — обращаются к главе Якутии люди.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая сельчане уже обращались с подобными жалобами к депутатам и руководству местного и районного уровня, но ситуация не изменилась.