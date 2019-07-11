Москва, , 09:29 — REGNUM

Летние ягоды практически все полезны для здоровья человека. Однако самая полезная летняя ягода — это черника, считает главный внештатный диетолог Москвы Антонина Стародубова, передаёт АГН «Москва».

Черника — рекордсмен по содержанию антиоксидантов, содержит витамины А, Е, B9 и способствует хорошему состоянию желудочно-кишечного тракта.

На втором месте — вишня. Ягода обладает высоким содержанием полезных веществ, способствует профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.

На третьем — арбуз. В этой большой ягоде высокое содержание фолиевой кислоты, магния и ликопина, это очень полезно в профилактике атеросклероза и онкологических заболеваний.

Диетологи считают, что дневной рацион человек на 50% должен состоять из овощей, фруктов и ягод.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам экспертов, в целом ягоды очень полезны и богаты витаминами, такими как витамин С, фолиевая кислота, магний, медь и силен.

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