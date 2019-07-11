Тюмень, , 09:40 — REGNUM

В Тюмени направлено в суд дело о злоупотреблениях бывшего проректора Тюменского индустриального университета (ТИУ) на сумму более 152 млн рублей. В марте 2018 года он был признан виновным в хищении более 179 млн рублей, а в марте 2019 года осужден за хищение ещё 2 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Бывший проректор ТИУ уже осуждён на 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. И вот очередное дело.

Следствием установлено, что бывший проректор ТИУ в 2014—2015 годах организовал проведение трёх аукционов на поставку оборудования для телеметрической геонавигационной системы и винтовых забойных двигателей, по итогам которых были заключены договоры с двумя аффилированными с ним фирмами. Высшее учебное заведение перевело им более 152 млн рублей, при этом оборудование фактически в университет не поступало. Оно эксплуатировалось в группе других компаний, которыми фактически руководил бывший проректор.

Отметим, что бывший проректор ТИУ в разное время занимал должности директора экспериментального завода буровой техники Тюменского государственного нефтегазового университета и по совместительству был заместителем директора Инжинирингового центра «Геонавигация при бурении нефтяных и газовых скважин» этого же университета, был также директором департамента стратегического развития нефтегазового университета.

Ныне прокуратура Тюмени направила в Центральный районный суд уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

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