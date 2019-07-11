Хабаровск, , 09:17 — REGNUM

Низкий уровень жизни, запущенность сельских больниц порождает высокую заболеваемость туберкулёзом в Хабаровском крае. На сегодняшний день количество больных опасным недугом в регионе в два раза выше, чем в среднем по стране, а недолеченные пациенты несут угрозу всем окружающим, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В редакцию регионального ИА ДВ-Новости обратились врачи хабаровской краевой «Туберкулезной больницы». В письме медики сообщили, что при катастрофической ситуации с туберкулезом в регионе, в учреждении сокращают ночные дежурства. Это, по мнению врачей, может привести к увеличению летальных исходов и прочим осложнениям. Врачи направили обращение в минздрав края, но ответа не получили.

Главврач больницы Павел Харитонов не вполне согласен со всеми утверждениями коллег, но и он признает: ситуация с туберкулезом в Хабаровском крае очень тяжелая.

Согласно данным за 2019 год, заболевших впервые 87,7 на 100 тысяч человек. Это в два раза больше, чем в среднем по стране. Также чаще, чем в других регионах, пациенты прерывают лечение, не доведя его до конца, при этом они продолжают контактировать с окружающими и заражать их.

«В Хабаровском крае низкий уровень жизни. Поэтому заболеваемость туберкулёзом выше, чем в других регионах. Очень влияет миграция населения. Я недавно выписывал направление в суд на принудительное лечение пациента. Остро стоит вопрос с недолеченными больными — мы можем их госпитализировать, но закрыть на ключ в отделении — нет, таких полномочий у нас нет», — сказал Павел Харитонов.

При этом, как отметил главврач, в соседней ЕАО, где экономическая ситуация намного хуже, больных туберкулёзом обеспечивают социальной поддержкой — им выдают продукты, оплачивают проезд до лечебного учреждения. А в экономически более стабильном Хабаровском крае такого нет.

Раньше, по словам Харитонова, такая программа была. Но потом её отменили. Врачи пишут письма в краевой минздрав, но они остаются без ответов, ведомство ничего не решает, а ситуация остаётся тяжелой.

Ещё одна причина высокой заболеваемости туберкулёзом — крайняя запущенность сельских, муниципальных больниц. Харитонов привёл в пример туберкулёзный диспансер Советской Гавани, который относится к Комсомольску-на-Амуре, своей лаборатории не имеет. В результате, чтобы сдать анализы, люди должны ждать несколько дней. Из-за необустроенности и нищеты сельских медучреждений люди лечатся годами, теряют семью, работу, друзей, переезжают в другие местности, где становятся «бомбами замедленного действия», заражая окружающих.

Только в 2018 году в крае зафиксировано 26 случаев заражения туберкулёзом детей. Болезнь выявлена у детей от шести месяцев до шести лет, которые не посещали детские сады.

Как сообщало ИА REGNUM, врач-хирург Елена Баркова, комментируя заявление главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой о том, что Россия является лидером по снижению заболеваемости туберкулёзом, сказала, что никаких реальных причин для подобных заявлений нет. Статистика Скворцовой обусловлена снижением числа выявленных больных, а показатели по снижению смертности — игрой с цифрами.