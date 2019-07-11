Кизилюрт, Дагестан, , 09:09 — REGNUM

В мошенничестве и подделке документов подозревается руководитель жилищно-строительного кооператива в дагестанском городе Кизилюрте. Ему вменяют в вину хищение бюджетных средств при строительстве газопровода, сообщили ИА REGNUM 11 июля в пресс-службе МВД Дагестана.

Установлено, что в период с июня по сентябрь 2017 года подозреваемый завышал объемы и стоимость строительных работ, выполненных кооперативом. Ложные данные он вносил в акт приемки работ, который впоследствии представил в госорганы на рассмотрение и оплату. Махинации позволили злоумышленнику «заработать» почти 560 тысяч рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по обвинению в мошенничестве предстанет перед судом директор дагестанской строительной компании «Уют-строй». По данным следствия, он заключил контракты с администрацией села Хив на выполнение работ по реконструкции рынка и ремонту здания одной из местных школ. В последующем фигурант дела передал заказчику для оплаты фиктивные документы с завышенными данными о стоимости выполненных работ, что позволило ему похитить из казны Хивского района 450 тысяч рублей.