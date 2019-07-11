Москва, , 08:55 — REGNUM

В Москве сегодня, 11 июля, из-за плотной облачности днем воздух не сможет прогреться выше +19 градусов, сообщают «Метеовести».

По данным синоптиков, 11 июля Московская область будет находиться под влиянием ненастных циклонических вихрей и атмосферных фронтов, формирующих в регионе пасмурную и дождливую погоду.

Так, днем в Москве ожидается +17…+19 градусов, по области +16…+21, ветер северный 2−7 м/с, атмосферное давление составит 738 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, в столице России на следующей неделе ожидается потепление до +25 градусов.

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