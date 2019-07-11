Париж, , 08:52 — REGNUM

Во Франции открыт первый туристический центр Чеченской республики Visit Chechnya («Визит Чечня»). Он расположен при российском визовом центре в Париже. Об этом 10 июля сообщил министр по туризму ЧР Муслим Байтазиев.

По его словам, таких центров в Европе будет открыто всего четыре. Еще три появятся в Берлине, Берне и Стамбуле. Соглашение о их создании было подписано в июне 2019 года в ходе Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС.

В туристических центрах Чечни будет предоставлена возможность для потенциальных туристов ознакомиться с материалами о северокавказской республике, начиная с маршрутов и заканчивая сведениями для туристов в том числе по форме одежды и употреблению алкоголя.

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Напомним, первый туристический центр «Визит Чечня» на территории России был открыт в мае 2018 года в Санкт-Петербурге. Офис центра расположен в центре города. В нем жители города и его гости получают полезную и актуальную информацию о северокавказской республике, о том, какие достопримечательности стоит обязательно посмотреть в Чечне, как к ним добраться, о предстоящих культурных и спортивных событиях, которые стоит посетить.