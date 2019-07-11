Пермь, , 08:48 — REGNUM

В Пермском крае за первое полугодие 2019 г ода зафиксировано 10 случаев кори. Среди них три факта инфекционного заболевания выявлено у детей, которые не были привиты против кори в связи с отказом родителей. Четверо заболевших в период возможного заражения выезжали в Грузию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Роспотребнадзора по пермскому краю.

Примечательно, в 2016—2017 годах случаи заболевания на территории Прикамья не регистрировались, в 2018 выявлен один завозной случай кори.

Стоит отметить, в начале марта 2019 года Главный государственный санитарный врач Российской Федерации издал постановление «О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации». В рамках его исполнения в Пермском крае привито более 40 тысяч жителей региона и иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории края, не болевших и не привитых против кори ранее в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (не имеющих документальных сведений об иммунизации или перенесенном заболевании).

Подчищающая иммунизация начата в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по кори в Европейском регионе, особенно в Украине и Грузии, регистрацией заноса случаев кори из сопредельных государств на территорию России, сообщили в надзорном ведомстве.

Добавим, корь — острое инфекционное высоко контагиозное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Нередко протекает в тяжелой форме и может привести к серьезным осложнениям. Часто начинается как простудное заболевание, появление сыпи является показанием для лабораторного обследования на корь.

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