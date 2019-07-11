Тбилиси, , 08:42 — REGNUM

Своими скандальными выходками сотрудники грузинского телеканала «Рустави 2» намеренно стараются ухудшить и ещё более осложнить отношения между Россией и Грузией. Такое мнение высказали пользователи социальных сетей в Грузии, комментируя заявление гендиректора телеканала Николоза Гварамии о готовности «мочиться» в вино и боржоми, которые идёт на экспорт в Россию.

«Одни провокации, интриги и оскорбления — всё на благо собственного народа», — отметил один из комментаторов.

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«С такими ораторами — врагов не надо. Заткните этому каналу рот!» — призвала пользователь Facebook.

Пользователи уверены, что в другой стране за такую ненависть, которую себе в эфире телеканала позволяют выказывать журналисты «Рустави 2», в другой бы стране их бы наказали многомиллионными штрафами или даже посадили в тюрьму.

«Свобода слова — это не мат на всю страну», — уверены интернет-пользователи.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 июля, генеральный директор телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия в эмоциональной форме призвал предпринимателей Грузии отказаться от сотрудничества с Россией и лучше начать продавать вино и боржоми на Украину. Использую нецензурные выражения, глава канала заявил, что ему наплевать на поставляемые в РФ грузинские товары, а в качестве мести он готов мочиться в экспортируемые в Россию вино и минералку.

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Это не первая скандальная выходка сотрудников грузинского канала. Ранее журналист Георгий Габуния позволил себе в своей авторской программе нецензурно обругать президента РФ и его покойных родителей.

После этого депутаты Госдумы РФ предложили правительству России ввести запрет на ввоз грузинских вин и газированной воды, а также ограничить денежные переводы с Грузией. Однако президент РФ Владимир Путин эту идею не поддержал. Глава государства заявил, что не стал бы вводить санкции против Тбилиси «из уважения к грузинскому народу».

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