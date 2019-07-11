Пермь, , 08:36 — REGNUM

В Перми суд первой инстанции обязал владельца сауны выплатить компенсацию за отравление клиентов парами хлора. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора, ведомство подавало в суд три иска в интересах несовершеннолетних.

По данным надзорного ведомства, дети получили отравление парами хлора при посещении бассейна сауны. В ходе проверки выяснилось, что предприниматель не соблюдал санитарно-эпидемиологические требования по обеспечению надлежащего контроля за обеззараживанием воды в бассейне.

Суд удовлетворил требования о компенсации причиненного вреда на общую сумму 82,7 тысяч рублей. Стоит отметить, после ЧП, с 11 апреля, суд приостанавливал деятельность сауны на два месяца.