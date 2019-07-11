Абуджа, , 08:49 — REGNUM

По меньшей мере 10 миллионов детей в Нигерии не посещают школу. Об этом, как передает ВВС Africa, свидетельствует отчет культурного и образовательного агентства ООН (ЮНЕСКО).

В документе говорится, что в Нигерии самое большое в мире количество детей, не посещающих школу. Так, по предварительным оценкам, не получают начального образования не менее 10 миллионов нигерийских детей, в основном девочек.

Несмотря на то, что в стране действует закон, обязывающий посещать школу, миллионы детей по-прежнему бродят по улицам, чтобы попрошайничать или заниматься физическим трудом.

Начальное школьное образование в Нигерии бесплатное, но родители несут некоторые расходы, такие как транспорт, школьная форма и учебные материалы.