Тюмень, , 09:28 — REGNUM

На дорогах Тюмени судебные приставы-исполнители 10 июля остановили 180 автомобилей должников, 19 из которых арестованы в счёт долгов. За несколько часов рейда службы УФССП окончено фактическим исполнением 140 исполнительных производств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

На месте с помощью POS-терминала оплачено 508 тыс. рублей, из которых 70 тыс. рублей составили долги по штрафам ГИБДД, и 100 тыс. рублей оплачено взыскателям.

В ходе рейда был выявлен должник с долгом в 3 млн рублей, за ущерб, причинённый незаконной вырубкой леса. Его автомобиль «Ауди А6» арестовали на месте.

Другого должника комплекс «КРИС-П» идентифицировал за долги по штрафу ГИБДД за езду в пьяном виде. Мужчина лишён водительских прав, но продолжал пользоваться автотранспортом. Нарушителя увезли в Ленинский районный суд, где ему вынесут постановление об административном наказании.